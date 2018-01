No último final de semana das férias de julho, há muitas atividades e eventos para você curtir ao lado do amigo peludo.

Para quem for ficar pela capital paulistana, a dica é a exposição de fotos do projeto Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC). Os clicks foram feitos pelo fotógrafo Edu Leporo. “Tinha uma inquietude interna. Como é a vida dos cães de rua e seus donos? Sai então com a câmera na mão pelas ruas de SP, a procura de história. E o que encontrei me encantou! Exemplos de amor verdadeiro e companheirismo entre moradores de rua e seus cães.” conta.

A exposição acontece até amanhã, dia 25/07, na MOM Cães e Gatos, das 9h às 20h. Quem ajudar o projeto, ganhará uma foto do seu pet, feita pelo fotógrafo. Para quem não puder ir, pode ajudar clicando aqui. O dinheiro será revertido para castração e cuidado dos animais de rua.

Mas se você quer aproveitar esse finds para uma aventura radical, a sugestão é Stand Up Paddle e Rafting em Socorro, interior de São Paulo. Em plena Serra da Mantiqueira, cercado por montanhas, tem no Rio do Peixe. Nele que acontece o rafting e o SUP Dog.

O rafting é a descida pelas corredeiras do rio em botes infláveis. O passeio para ser feito com o pet tem 4 km, com corredeiras bem tranquilas. Já no Stand Up Paddle Dog, o dono fica em cima da prancha com o pet ao lado e usa um remo para se locomover na água. O SUP Dog é realizado em um percurso do rio do Peixe de remanso tranquilo e, na corredeira central, os cães podem correr, nadar e brincar na ilha de areia encontrada em frente a cachoeira com segurança e liberdade total. O passeio dura aproximadamente uma hora e é permitido levar brinquedos. E no final, você também pode ajudar a preservar a natureza, participando do plantio de mudas nativas na região. Qualquer cão pode participar do rafting ou do SUP Dog.

Nosso próximo encontro será na segunda-feira, dia 27/07. Você será convidado a participar de uma grande aventura comigo e com o Stitch (meu orelhudo). Vou deixar você curioso apenas por 3 dias. Até segunda!

Serviço:

Exposição MRSC

MOM Cães e Gatos

Av. Hélio Pelegrino, 770 – Vila Nova Conceição

Rafting Dog

Preço: R$ 95 por pessoa, sendo 1 cachorro por bote grátis.

Informações e reserva: (19) 99906-7544 ou (11) 98140-2817 ou pelo e-mail: contato@proximaventura.com.br

www.proximaventura.com.br

SUP Dog

Preço: R$ 60 por pessoa. Pet paga metade (R$ 30)

Informações e reservas : (19) 999535507 ou pelo e-mail dpenaprancha@gmail.com

www.facebook.com/dpenaprancha