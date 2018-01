Finalmente chegou a tão esperada sexta-feira. Com ela, a nossa Agenda Animal, para você ficar por dentro sobre tudo que acontece no mundo pet.

Esse final de semana teremos dois aniversários. Cada vez mais está na moda fazer festa para pets. Afinal, são os novos filhos, não é?!

Neste sábado, dia 27/02, a partir das 11h, no Pet Town Moema (Al dos Maracatins, 63), haverá o aniversário de cinco anos da Texas, uma cachorrinha da raça Blue Riller. Ela é a mascote do canal Traducão. A festa também comemora seus dez mil seguidores. Além da diversão, você poderá sanar suas dúvidas nas palestras com veterinários e treinadores de cães. Sem falar nas diversas opções de cardápios para pets e humanos.

E por falar em festinha, os ItDogs @omg_boris e Laila completam um aninho. A comemoração, que acontecerá na Petland Campo Belo (Rua Vieira de Morais, 1245), das 14h às 18h, promete ficar na história. Além dos muitos comer, vai ter piscina de bolinhas! Mas não pense que será só brincadeira. Quem for a festa poderá contribuir com ração para a campanha Uma Tonelada de Amor e Ração. Sem fins lucrativos, a ação visa entregar alimento para as ONGs, protetores, associações, projetos e moradores de rua com animais. Se cada um ajudar com um pouquinho, poderemos alimentar muitas barriguinhas famintas. Para quem não puder levar a doação pessoalmente, basta entrar aqui e fazer a contribuição online.

Quer ganhar uma viagem para Europa? Uma grande marca de ração completa 25 anos de Brasil. Para comemorar, vai dar uma viagem por mês, um ano de alimentação para o pet e diversos vales-compras. Para participar, basta comprar um dos produtos da marca com o selo da promoção. Você pode ganhar prêmios da hora ou concorrer no sorteio. Para saber mais, clique aqui.

Até a próxima quarta-feira, dia 02/03, com mais um assunto sobre comportamento animal.