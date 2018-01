Se você não tem um amigo de quatro patas, mas está em busca de um, hoje é seu dia! A agenda animal vai te ajudar a encontrar o peludo perfeito. Mas para você que já tem aquela bolinha de pelo, pode aumentar a família e ainda fazer exercícios.

O final de semana está recheado de feirinhas de adoção de animais. Além da UIPA (União Internacional de Proteção aos Animais) e CCZ (Centro de Controle de Zoonose), que mantém feiras permanentes, o Instituo Luisa Mell e a PetLand, juntamente com a ONG AILA (Aliança Internacional do Animal), ajudarão diversos animais a ganharem um lar quentinho.

No sábado, dia 12/09, das 10h às 18h, a defensora da causa animal, Luisa Mell, promoverá a importância da adoção. O Instituto Luisa Mell tem, no momento, 300 cães em seu abrigo esperando por novos pais. O evento será em Moema, na Av. Juriti, 157.

Já no Brooklin, no Pet Shop Petland, a AILA levará muitos cãezinhos, que também estão em buscar de um lar. A ONG tem sede na cidade de Cotia e abriga mais de mil cães (MIL!) e 300 gatos. Agora não há desculpa! Com todas essas opções, tenho certeza que terá um cãozinho do seu número. Para conferir, basta chegar na rua Bernardino de Campos, 227.

Também no sábado, dia 12/09, haverá o Simply Dog Day no MOM Cães e Gatos. Lá, seu pequeno poderá degustar comida natural desidratada. Uma ótima oportunidade para introduzir itens mais saudáveis na dieta do seu pet. Haverá sorteio de kits.

Para quem tem um peludo que gosta de se exercitar, domingo, dia 13/09, haverá a terceira edição da Cãorrida do Shopping Aricanduva. Para não cansar os peludos fora de forma, o percurso é de apenas 1,3 km. A largada será às 9h e o evento encerra ao meio dia.

Se o seu cão é como o meu e não gosta ou não pode correr, há diversas atrações para toda família se divertir. Mas para quem tiver pique e quiser correr, a taxa de inscrição é R$ 20,00 e dá direito a um kit com camiseta, sacola e medalha pós prova.

Opções para todos os gostos e patas. Não esqueça do nosso próximo encontro na quarta-feira, dia 16/09, ein?! Até lá.