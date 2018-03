“Mesmo com um espaço especial para eventos, optamos por decorar somente com as bandeirinhas, pois ficam longe do alcance dos cães. Nos outros locais, todas as decorações ficavam suspensas, penduradas ou em cima da mesa. A segurança dos animais deve vir sempre em primeiro lugar” explica Cris Assanuma, design de festas da PetLand.