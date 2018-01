Os parentes mais próximos dos cães são os lobos cinzas. Isso quer dizer que eles têm necessidades semelhantes. Não é pelo fato do cão estar dentro de casa, que ele deve passar o dia dormindo ou comendo. Veja como deixar sua casa mais divertida para seu cachorro.

O conceito de enriquecimento ambiental surgiu para alegrar a vida dos animais de zoológico e dos ratos de laboratório. Com muita energia e pouco costume de ficar em local fechado, sem ter o que fazer, esses animais começaram a apresentar problemas de comportamento, como estresse, destruição, agressividade, movimentos estereotipados (pacing) e até depressão. Muitas vezes, esses desvios de comportamento desencadeavam doenças.

Assim, pesquisadores começaram a levar itens da vida natural de cada espécie, para dentro do recinto do animal, afim de tornar este ambiente o mais próximo ao natural. Todas as espécies, passam grande parte do seu dia forrageando (procurando/caçando comida). Com isso, eles todos seus sentidos são estimulados (olfato, audição, tato, paladar e visão) e há o desenvolvimento cognitivo, através dos desafios de cada dia.

Para provar a importância do enriquecimento ambiental, basta ver a alegria de um urso ao receber um enorme picolé, recheado de peixe e frutas. O orangotango voltou a apresentar comportamentos naturais da espécie, quando seu recinto ganhou cordas (imitando cipós) e plataformas elevadas. A onça subia com agilidade a árvore, para pegar o pedaço de carne que estava lá no alto.

Para nós, sedentários, a alegria é sentar na frente do sofá, com comida a mão e um bom seriado. Ao pensar assim, extrapolamos esse desejo de preguiça ao cão. Mas será que o sonho dele é dormir o dia todo e ter uma vasilha cheia de ração para comer durante o dia?

O zootecnista, especialista em comportamento animal, Renato Zanetti, provou que cães saudáveis e felizes são aqueles que têm desafios todos os dias. “Oferecer brinquedos e estímulos aos cães, aumenta a chance dele desenvolver comportamentos naturais da espécie, os quais são fundamentais para a saúde mental e bem estar.” reforça.

Sabe aqueles probleminhas comuns em todos os lares com cães? Destruição, latidos excessivos, obesidade, agressividade, medo em excesso, falta de apetite e compulsões podem ser atenuados e até solucionados com mudanças simples na rotina. “Se o cão destrói o sofá ou rouba uma comida da pia, ele está buscando coisas para tornar o dia dele mais legal, para se livrar do tédio. São comportamentos naturais do cão, mas com coisas que não são para ele” ensina Zanetti. Confira as dicas de como melhorar o dia a dia do seu peludo.

Evite dar comida no pote. Procure brinquedos que liberem a ração aos poucos. Isso fará com que o cão passe mais tempo comendo, se divirta e tenha estímulo mental. Ele utilizará o faro e solução de desafios, como seria necessário em um habitat natural. Mais tempo brincando, é menos tempo lambendo a pata, latindo ou roendo seu sofá.

Estimule o olfato do cão. Ficar em casa é extremamente entediante para um cão. São sempre os mesmos cheiros, a mesma rotina… É importante sair para passear para que ele veja outros cães, aprender a lidar com situações diversas e sentir diversos cheiros na rua, postes e matinhos. Fazer uma horta em casa, ajuda a estimular o olfato do cão. Use hortelã, erva doce, manjericão e salsão. Além de um ótimo aroma, seu cão poderá dar umas mordidinhas, se quiser.

Brinque de caça ao tesouro. Ao invés de dar o petisco na boca do cão, esconda dentro de uma caixa de papelão, ou esconda pela casa (atrás do sofá, embaixo da mesa, etc). Além dele utilizar o olfato para procurar, vai precisar empurrar objetos para alcançar o que deseja. Com isso, ficará menos tempo executando aqueles comportamentos indesejáveis. Outra opção, são os quebra-cabeças (tabuleiros) para cães, com diferentes níveis de dificuldade.

Amarre o brinquedo em local mais alto. Quando compramos um brinquedo novo, chegamos em casa e já entregamos ao cão. Ele leva uns 3 a 5 minutos para destruí-lo. Ficamos frustrados, como se o cão não tivesse gostado do brinquedo. Na verdade, ele gostou tanto, que brincou até acabar a diversão. Para aumentar o tempo de brincadeira, amarre o brinquedo em algum local mais alto, como uma corda presa no teto. Ele gastará mais tempo para pegar o brinquedo, e então destruí-lo.

Aumente os estímulos sensoriais. Como os cães tem os coxins (almofadinhas) grossos na pata, não nos preocupamos com o tipo de piso. Apesar das patas dos cães não terem a mesma sensibilidade que nossos pés e mãos, é importante lembrar que eles também precisam de diferentes sensações e estímulos. Além daquele tapete da sala, é importante que o cão tenha outros tipos de chão para pisar. Grama, asfalto, rampas, escadas, pedrinhas, água e até grades são formas de aumentar as possibilidades de desafios diários, para que o cão fique mais tranquilo e saiba lidar com qualquer situação.

Ofereça alimentos com diferentes consistências. Além da ração, você pode oferecer alimentos naturais para seu cão (N-A-T-U-R-A-I-S-!), como cenoura, maçã, pepino japonês, coco verde, abobrinha, beterraba, melancia e melão. São texturas diferentes, para que aprenda a mastigar qualquer tipo de alimento. Você pode até oferecer sorvete para eles. Evite dar comida humanas, como pão, pizza, etc. Se preferir, faça um biscoito natural para ele.

Permita que seu cão brinque com outros cães. Uma das melhores e maiores diversões é a brincadeira com animais da mesma espécie. Além de se divertirem, os cães aprendem a se comunicar com seus amigos cães, através de linguagem própria da espécie. Por isso, busque parques e praças cercados, para soltar seu cão. Outra possibilidade, são os daycares ou creches para cães. Pesquise locais que busquem desenvolver todos os sentidos dos cães, não apenas a socialização.

Muitas pessoas acreditam que dar desafios para os cães é judiar deles. O médico veterinário Dalton Ishikawa, idealizador da Pet Games, é veemente ao afirmar que os desafios fazem parte do dia a dia de qualquer animal. “Muitas vezes a indicação desse tipo de brinquedo é feito por profissionais. O leigo acredita que utilizar esses brinquedos é judiar do animal. É preciso dar possibilidades para os cães forragearem e brincarem” esclarece dr Dalton.

Ao oferecer brinquedos e desafios que estimulem o comportamento de forrageamento (busca pelo alimento), você minimiza possíveis problemas de saúde e também os comportamentais. Pode não ser a solução de todos os problemas, mas é uma ótima ferramenta para ajudar a melhorar a rotina do cão. “Ao mesmo tempo que nós vemos muitos tutores humanizando os cães, também observamos a busca de brinquedos que agreguem diversão e desafio para os cães urbanos e sedentários” informa dr Dalton.

Passear algumas vezes por semana e brincar de jogar bolinha no quintal não faz nenhum cachorro feliz. A alegria e bem estar do seu cão está em suas mãos.

Para mais dicas, fique ligado no meu canal do YouTube. Toda semana um vídeo inédito para melhorar sua relação com seu peludo.