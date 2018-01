O que fazer com os animais de estimação em época de férias?

Final de ano, férias escolares, viagem marcada. O que fazer com a Fifi, a Mel, o Bud ou o Totó? São inúmeras as opções entre deixa-lo em casa ou até leva-lo com você. Porém, qualquer que seja a escolha, alguns cuidados devem ser observados. Com as férias chegando, além de organizar a viagem, é preciso

Por Luiza Cervenka de Assis