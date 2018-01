Surf: essa é um das palavras para a moda do Verão 2017. Mesmo não delimitado pelo São Paulo Fashion Week, muitas marcas optaram por flertar com o vocabulário que circunda essa onda nos dias mais quentes. Claro, agora ele vem mais sofisticado e tropical, pois flores e plantas surgem aqui e ali. Todo mundo sabe que a temporada de calor é o momento em que a brasileira coloca pra fora todo o seu amor por estampas, como em nenhum outro período.

A.Brand

Hibiscos, coqueiros e praias fogem do surfe e migram para vestidinhos importantes na ótima estreia da A.Brand, marca do grupo Animale. O tropicalismo das folhas pintam os melhores vestidos da PatBo, que também é novata no evento. Anteriormente, Patrícia Bonaldi desfilava com sua marca principal, e a pratica aquática ganha toques de urbanidade na Ellus.

Osklen

PatBo

A alma do esporte que envolve a praia tem a cara do Brasil, um grande balneário. Entretanto, agora, ele ganha ares mais sofisticados, construído em sedas, cetins, entre outros. Ganha tanto requinte que os macacões em neoprene dos rapazes se tornam referências para a linha feita com o tecido para meninas apaixonadas por decorativismo, na Osklen, ponto alto da temporada de moda.

Então, já sabe: na próxima estação de calor, surfe nessa onda!

Ellus

Fotos: reprodução