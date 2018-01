As primeiras imagens da Saint Laurent Paris sob a batuta de Anthony Vaccarello começam a surgir na web e deixam muito claro que tudo mudou na casa francesa, mas a perturbação, o unissex, a vanguarda de Yves continuam a dar as cartas.

Com cliques em preto e branco, naturalmente, assinados pelo fotógrafo americano Collier Schorr, a campanha apresenta casais em situações corriqueiras, com modelos de várias raças. A estética mais agressiva, inebriada de torpor de Hedi Slimane foi deixada para trás, mas a juventude continua com força total nas novas imagens criadas pelo estilista italiano.

Em tempo, Hedi Slimane ganhou processo contra o grupo Kering, detentor da marca, e vai receber R$ 215 milhões de indenização. O processo foi por conta de não cumprimento de cláusula contratual que apresentava o item de que Slimane não poderia trabalhar no segmento de moda depois de sair da Saint Laurent Paris, sendo remunerado por isso. Mas, perto do pedido de demissão do estilista, o grupo mudou o contrato. Pois é, Saint Laurent está a todo vapor.

Fotos: reprodução