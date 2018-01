2016 foi um ano de muito trabalho. Adorei fazer todos, claro, mas alguns ganham destaque. Acompanhe!

Em tempo de Olimpíadas, eu que faço esportes e tenho filho atleta, adorei ser convidada para carregar a tocha olímpica, em minha cidade natal, Belém, e estampar duas capas da revista Vogue Brasil, com o especial com as meninas do Nado Sincronizado e da Esgrima, numa das capas mais lindas do ano.

Outra capa que amei fazer foi o da comemoração de 25 anos de Brasil da Marie Claire, que uniu tops de minha época em capa histórica: Cinthia Diker, Ana Beatriz Barros, Luciana Curtis, Shirley Malmann, Isabeli Fontana e Fernanda Tavares, clicadas por Nicole Heiniger, num dos mais lindos trabalhos de toda a vida, não só de 2016.

Além dessas duas, apareci duas vezes na L’Officiel Brasil, em março e em novembro, em trabalhos lindos também.

Revivi os anos de Maria Bonita no Rio Moda Rio, que trouxe marcas que sempre se destacaram na cena fashion carioca, com desfiles pra lá de bacanas, que relembraram novamente esses ícones.

Ainda em 2016 apareci no novo livro de Lilian Pacce, O Biquíni Made In Brazil, que conta tudo sobre a moda praia brasileira.

Cobri os tapetes vermelhos do Oscar, o Globo de Ouro e o SAG Awards para a TNT. Nesse ano, ainda foi ao ar a continuação do meu programa que visita locações dos blockbusters, chamado Mapa do Pop, no mesmo canal, e que continua no próximo ano. Foi o ano também em que participei do juri do Miss Brasil, na Band.

Foi um ano de campanhas incríveis também: H-Stern, Fabiana Milazzo, Lauf, Lilly Sarti.

2016 também marca o momento em que coloco no ar um canal na internet, o web talk show Caropita TV (acesse pelo facebook), que fala de moda, comportamento, lifestyle, com conversas do tipo lá em casa, com nomes da indústria para falar de assuntos de seus segmentos. Ainda um bebê, 2017 será promissor para ele e para todos nós!

E, para encerrar, foi em 2016 que me tornei blogueira do Estadão. Foi um ano lindo!

Beijos e feliz 2017!

Fotos: André Mourão, Divulgação, Reprodução, Acervo Carol Ribeiro