Entra temporada, sai temporada e falar que o desfile de Marc Jacobs é o melhor da estação parece balela, parece até perseguição com ele ou com outros estilistas e marcas, mas é a mais pura verdade sobre os lançamentos de Inverno 16/17 da NYFW, que aconteceram em Nova York até o final de semana passada. Aqui, 10 tópicos sobre o desfile do americano ser considerado o melhor que rolou na estação:

1 – Lady Gaga desfilando na semana em que ela era o assunto mais falado em todas as rodinhas por conta de seu tributo a David Bowie, no Grammy.

2 – O início do desfile com trilha sonora composta com toque de aviso de nova mensagem no Whats App. Maravilhoso, contemporâneo, atual.

3 – As roupas apresentadas em tamanhos XXL, em momento que o mundo em crise tem na escassez têxtil um dos motes.

4 – As botas plataformas que são a cara de Marilyn Manson. Góticas, poderosas, pesadas. Inverno é isso aí!

5 – Junto com Proenza Schouler, Rodarte e Calvin Klein, MJ já montaria uma excelente temporada de desfiles.

6 – Looks inteiros pretos, com tecidos pesados, mas com o uso de rendas romantizadas e moletons para suavizar a imagem. Toda mulher quer.

7 – Gótico-vitoriano são as duas palavras do Inverno 16/17 que o estilista fez à sua maneira e simplesmente arrasou, fazendo de seu desfile o melhor da morna temporada americana.

8 – O jeanswear cinza é tipo o que você vai precisar para a estação em questão.

9 – Volumes nas saias a lá New Look de Christian Dior dança em boate dark dos 80’s é tudo que seu público deseja.

10 – Nem precisava da Gaga para arrasar mais uma vez e firmar seu nome como um dos únicos para esperar na NYFW.

www.blogdacarolribeiro.blogspot.com.br

@caropita

Fotos: reprodução