Durante a temporada francesa de desfiles, ver Chanel, Dior, Louis Vuitton e mais uma sequência enorme de desfiles por dia é lição de casa para quem vai trabalhar na terra da moda. Porém, qual é a grande novidade na estação? O que faz os fashionistas pulsarem seus corações? A marca que direcionou as grandes tendências para o Inverno 2017? A Vetements é a resposta para todas as perguntas acima.

Comandada por Demma Gvasalia, que se tornou também diretor criativo da Balenciaga com a saída de Alexander Wang, desde a última estação, traz ao mercado uma grife com os códigos do que uma empresa de moda precisa ter hoje para se destacar na seara fashion: shapes desajustados, alongados e fora de proporção, sem gênero definido, adorada pelas rainhas do street style -vide o jeans de cintura alta, barras curtas e cortadas a fio-, e atitude sportswear cool usado com toques de glamour que fez mulheres do mundo todo mais felizes.

Em tempo, o desfile da Vetements encerra a quinta-feira 3, mesmo dia de Balmain, Chloé, Manish Arora, Carven, entre outros. Fique de olho!

www.blogdacarolribeiro.blogspot.com.br

Fotos: reprodução