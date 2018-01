O post de hoje foge um pouco de moda e vai para a minha outra paixão como já disse aqui. No domingo 28, vocês tem um novo encontro comigo, direto do tapete vermelho do Oscar 2016.

Já estou a caminho de Los Angeles e diretamente de lá, a partir das 23h, entro ao vivo pelo TNT Brasil, entrevistando e mostrando as maiores personalidades do mundo do cinema, todas juntas, em um mesmo lugar. Que delícia!

Quem vai sair da cerimônia com mais estatuetas? O regresso tem 12 indicações, Mad Max: Estrada da Fúria, com 10, Perdido em Marte, com 7. A grande aposta, Ponte dos Espiões e Brooklyn completam a lista de indicados a melhores filmes. Até lá!

