Em um momento em que o Rio de Janeiro não tem sua beleza natural ovacionada por nativos e as notícias que surgem daquelas terras, vez por outra, são tão bárbaras, é de fora que a beleza da cidade foi ovacionada e surgiu linda, leve e solta, no último final de semana.

Nicolas Ghesquière e sua Louis Vuitton transformaram Niterói no epicentro fashion para apresentar o desfile de cruise collection 2017 da marca. Apropriaram-se dignamente do Museu de Arte Contemporânea da cidade, desenhado por Oscar Niemeyer, e apresentaram peças que tem sim, a cara do Brasil, mas extremamente feitas para o mundo e com a tridimensionalidade e perfume sportswear que o estilista domina.

A imagem das modelos descendo a grande rampa em formato de caracol é das coisas mais bonitas já vistas no quesito desfile em todo o mundo. Superlativa, a apresentação denota o poder que as coleções resort tem, todo o esforço que as marcas dispensam e tirou todo o peso que as notícias da vida real insistiam em tomar conta das rodas naquela semana.

Vale lembrar que a Louis Vuitton mostrou sua versão do See Now, Buy Now e colocou as bolsas de apelo pop à venda no mesmo dia. Parabéns aos envolvidos!

Fotos: reprodução