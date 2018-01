Em um futuro próximo, os anos 60 e a psicodelia ganham novamente a moda e as ruas. Aliás, a moda já ganhou, basta ver se vai ganhar as ruas. A tal Space Age, que mudou como o mundo via o futuro, talvez tenha chegado agora, não na virada do redondo anos 2000.

O futurismo vem de novos tecidos, que parecem líquidos na Loewe -marca de 170 anos que voltou a ser desejada entre os fashionistas mais bacanas, após a entrada do estilista irlandês Jonathan Anderson, mas que ainda não teve o boom do hype-, com um dos melhores looks feitos com a volta do vinil apresentados nas últimas temporadas. É para ficar de olho mesmo! Porém, o futurismo não vem de álbuns em vinil, como nos anos 1980, agora quem manda é a internet pura, clara e rápida, funcionando de maneira excelente em qualquer lugar. Mas, é claro, ela toma contornos reais, caso do novo álbum da espevitada Miley Cyrus, a Madonna deste momento. A cantora fez um dos álbuns pop mais legais da atualidade e todo: FUTURISTA!

Loewe – Inverno 2015

Ainda mais futurista, Cyrus concretizou suas inspirações disponibilizando em seu site o novo álbum completo depois de comandar com maestria, no último final de semana, o palco do VMA Music Awards 2015 da MTV, com looks que eram puramente inspirado na psicodelia 60’s, Courregès, Paco Rabanne (ela até apareceu com um óculos do estilista!), Pierre Cardin e muita linha A em plástico.

Da esquerda para direita: Miley Cyrus no VMA 2015, clássica foto dos 60’s com looks Pierre Cardin, Barbarella vivido por Jane Fonda em filme de 1968 e imagem do novo álbum de Miley Cyrus

Para entender nosso novo momento na moda, revistas especializadas fazem capas onde o selfie é que se torna capa – vida real na moda, como escrevi no primeiro post-, os principais álbuns de música com fortes influências psicodélicas nos anos 80 (Duran Duran, David Byrne com Brian Eno, Kraftwerk, Human League) completaram 30 anos. Então, enfim, o futuro chegou, de fato, e chegou muito bem, obrigado!

