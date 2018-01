Duas situações fazem da minha vida profissional uma delícia. Ambas não são burocráticas, mas, definitivamente, tão cheias de responsabilidade quanto as profissões convencionais. A primeira é clicar editoriais, campanhas, desfilar, ed e estar envolvida com a moda, minha primeira paixão, que sempre bate forte no meu coração. Exemplo disso, é a capa e entrevista que concedi à revista Elle (edição Novembro 2015) durante a última temporada de moda de Paris, clicada por lá mesmo. Como muitos sabem, estive na cidade da moda para participar com exclusividade do desfile da Balmain. Há tempos que não estampava a capa de uma revista e sempre parece a primeira vez quando isso acontece. Sempre me faz sorrir mais alto, enfim, me deixa muito contente.

A outra paixão, que há sete anos me conquistou, é a televisão. Atualmente estou apaixonada por meio do Mapa do Pop, programa que está no ar há duas semanas no canal TNT (151 ou 651 da Net), e que mostra os cenários, cidades e bastidores de filmes que dão o que falar nas telonas, como O Senhor dos Anéis e sua locação na Nova Zelândia ou especial “Rio Cinematográfico”, que apresenta pontos da cidade maravilhosa utilizados em diversos filmes. Meu coração bate muito forte quando estou frente a frente às câmeras, seja fotográfica ou televisa.

