Nesta quarta-feira 24, começa com força total a terceira parada dos fashionistas que vão conferir as novidades do Inverno 16/17 internacional. Logo no primeiro dia, a esperada Gucci de Alessandro Michele, Alberta Ferretti, Nº21, Fausto Puglisi, Francesco Scognamiglio são os destaques. O dia encerra com apresentação de Roberto Cavalli. No dia seguinte, Prada é um dos desfiles mais aguardados e importantes da temporada, além de Fendi e Moschino. Antes do final de semana, Diesel Black Gold, Etro, Tod’s e Versace são os nomes da sexta-feira. Acompanhe os destaques por aqui.

Notícia bomba que deixou a moda, a brasileira, estarrecida na manhã de desta terça-feira é saída da direção criativa de Alexandre Herchcovitch de sua marca, que havia sido adquirida pelo conglomerado InBRands em 2008. Não se tem mais notícias sobre o assunto, apenas o comunicado assinado pelo estilista dizendo da saída e agradecendo os anos de parceria. Vamos esperar as próximas notícias!

Fotos: reprodução