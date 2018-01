Ver o Oscar direto do tapete vermelho, e podendo entrevistar os maiores astros e estrelas da indústria cinematográfica, é uma experiência única e maravilhosa. E ver os looks de perto, conta muito mais na hora de escolher quem se destacou. No post desta segunda, escolho as melhores roupas que passaram pelo red carpet mais poderoso e famoso do mundo e de lambuja publico o meu também.

Charlize Theron, de Dior

Olivia Wilde, de Valentino

Jennifer Garner, de Versace

Naomi Watts, de Armani Privé

Rooney Mara, de Givenchy

Jennifer Lawerence, de Dior

Cate Blanchett, de Armani Privé

As tendências mais vistas foram decotes profundíssimos, o uso maciço do branco como roupa de gala, que se deu muito bem, ombro só e cores que fugiram do preto são os grandes destaques.

Look Printing

Fotos: reprodução