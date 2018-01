Encerrada a temporada de moda internacional, que apresentou os desfiles de Verão 2016 das principais marcas do mundo fashion, e aquela perguntinha quase chata fica no ar: Quais são as tendências?

Naomi Campbell, Kate Moss e Christy Turlington vestidas em slip dresses nos anos 1990

Hoje, tendências por si só já não valem um post, porque todo mundo tem seu estilo e seu jeito de usar qualquer peça de roupa apresentada nas passarelas ou nas vitrines. Desde os anos 1950 que isso vem caindo por terra, mas algum direcionamento pode ser visto como tendência absoluta na temporada, é essa é a lingerie. Seria a volta da lingerie, alguns podem perguntar. Não sei se seria um retorno, mas que ela vai infestar as ruas, das mais diferenciadas formas, isso vai.

Da esquerda para direita: Calvin Klein Collection, Balenciaga, Givenchy e Lanvin

A lingerie surge propriamente dita em diversos desfiles, para diversas personalidades e tipos de mulher. NY teve com a Calvin Klein e Givenchy seu maiores representantes. A primeira, com aquele toque minimal e sportswear que amamos. A segunda, sexy, hard, dark e gótica, até nos doces looks brancos. Em Londres a Burberry também mostra sua versão. Próxima parada: Milão e a Gucci acena para modelos hiper transparentes que só poderiam ser usados no calor do quarto. Paris inicia e confirma a roupa de baixo, que agora não deve nunca mais ficar embaixo, e sim, à luz do dia e da noite, com força total. As criações vão estar tão em voga que camisolinhas, tops e até penhoar aparecem. Alexander Wang, em seu último desfile para a Balenciaga, aliás, um dos mais lindos da temporada, se debruça sobre o boudoir e vai fundo, deixando suas mulheres como deusas contemporâneas com roupas do dia a dia que nascem a partir do tema.

Da esquerda para direita: Balenciaga, Givenchy, Saint Laurent Paris e Burberry

O uso da lingerie como peça de roupa não tem nada de novo e antes mesmo da década de 90’s -época recorrente na moda agora-, quando Courtney Love, Kate Moss e até Kurt Cobain usaram slip dresses para flanarem por aí, o tema sempre surge aqui e ali, fazendo o underwear virar outerwear. Entretanto, vale dizer que roupa de dormir não tem nada a ver com essa moda. Dessa vez, ela vem da maneira mais requintada possível, mesmo com atitude meio punk, meio diáfana. Use o vestidinho-camisola com botas pesadas, tênis e até sandálias de salto e… boa noite!

Slip dress na vida real

