Quando o assunto é moda festa, noite ou looks para eventos, toda mulher fica na dúvida entre arrasar o quarteirão, apresentar algo novo ou passar incólume. A nova onda pede fendas em locais estratégicos e as marcas estão pensando cada vez mais nisso. Nacionais ou importadas, todas as grandes grifes constroem vestidos e outras peças com fendas, que vistas nos cabides parecem até fora de propósito, mas no corpo ganham vida e podem até passar do limite, caso o senso estético não esteja tão apurado.

Look Mugler usado no jantar em homenagem à editora Anna Dello Russo acontecido segunda-feira, 11, em São Paulo

Se você quer arrasar, e todas querem quando o assunto é festa, fendas que mostram um pouco mais do colo, vão além da cintura, apresentam um pouco de pernas aqui e acolá, quase mostram o que não devem estão na ordem do dia. Confira e aposte nessa moda!

Fotos: Manu Scarpa e reprodução