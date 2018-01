Tem estilos que surgem como tendências e depois se consagram como moda. O militar é um deles.

Eu, particularmente, sou a favor de looks compostos com peças ou acessórios que remetem ao universo dos soldados, pois gosto muito de misturar feminino e masculino, além de misturar peças com shapes que lembram casacos de soldados, vários bolsos ou só no uso das cores características desse mundo -verde militar, cinza chumbo, caqui ou camuflado-, já conferem a bossa contemporânea que as produções necessitam hoje.

Ao redor do mundo garotas e mulheres que prezam estilo apostam sempre em algo com perfume militar, que deixa tudo mais moderno. Por exemplo, uma camisetinha branca, com jeans, adornada com casaco ou camisa de apelo ao exército, definitivamente tira o look do lugar-comum, colocando-o em conversa com a vanguarda. Entretanto, vale lembrar que foi Yves Saint Laurent quem apostou primeiramente na tendência, colocando na passarela de sua marca o tal Saharienne de maneira sofisticada lá nos anos 1960, dando vida à imagem que chega aos momentos atuais com profusão de soldadas fashion nas ruas do globo.

Interessante é que o militar está nas ruas -nunca saiu delas- e nos desfiles. Então, nunca sairá de moda, não agora, pelo menos.

Fotos: Acervo e reprodução