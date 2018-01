Promover moda, beleza, cultura e diversão à terceira idade. Esse foi o intuito do renomado stylist Cesar Fassina, que tem mais de 20 anos de experiência na moda, tendo trabalhado para todas as principais marcas e grifes brasileiras, para todas as revistas do segmento no Brasil e para muitas publicações fora do país, tais como V Magazine, i-D, entre outras, com Sarita Srur Bellelis, que responde pela coordenadoria do voluntariado da UNIBES – União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, criando o evento Dia da Beleza UNIBES, destinado a senhores e senhoras acima de 70 anos, que acontece na próxima quinta-feira, 24.

A ação foi criada para homenagear as pessoas com essa idade e distribuir afeto, conhecimento e compaixão a elas. A ideia é promover durante 2h30m, jogos, diversões, cultura de beleza, moda e muito carinho a cerca de 100 idosos que atingiram essa parte da vida. “Amo avós! Espero deixá-los felizes, este é meu maior desejo.”, declara Fassina.

Com o apoio de marcas de moda e nomes da beleza, como Cia. Marítima, Benny Rosset, TVZ, Marisa Peres e Eliezer Lopes, os participantes terão um cronograma de atividades que conta com palestras rápidas de moda, que falará de elegância, sobre higiene e saúde da pele, truques fáceis de beleza feminina, sorteios, brincadeiras que envolvem desfiles e gincana também sobre moda e beleza, além de exibição do filme Envelhescência, do diretor Gabriel Martinez, e apresentação do cantor Rafa Zolko, com músicas de Frank Sinatra. No final, a UNIBES leva todos os participantes às suas residências, como fez com a ida.

Cenas do filme Envelhescência, que será exibido no Dia da Beleza UNIBES

