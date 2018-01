O ano mal começou e estou aqui em Los Angeles mais uma vez. E, por incrível que pareça, a moda não é o tema principal, mas o cinema, assunto que amo e aprendo cada vez que me vejo em frente a frente aos tops mundiais das telonas, que percebo o meu amor pela sétima arte.

Com a atriz da série Orange Is The New Black, Lea DeLaria, em Los Angeles

Neste sábado, 30, o tapete vermelho do SAG Awards, premiação dos atores e atrizes da televisão e do cinema concedida pelo sindicato americano dos atores Screen Actors Guild, no Brasil, ao vivo pelo canal TNT (151), será minha passarela, onde mostro a entrada das celebridades mais importantes da indústria televisa e cinematográfica.

Sentir in loco como funciona esse mundo parece incrível e é, mas também tem muito trabalho, e dividir o tal tapete com um zilhão de profissionais vários países não é tarefa das mais fáceis. Entretanto, a moda também não é brincadeira e cada vez que deparamos com uma imagem emocionante, um look de babar, um desfile poderoso, perdemos o ar. Perdemos tanto o ar quanto assistir aos desfiles de alta costura de Verão 2016, acontecidos nesta semana em Paris, com o supra-sumo da moda, tais como, Chanel, Valentino, Dior e mais alguns nomes que completam essa trupe fashion. Cinema e moda, moda e cinema realmente fazem parte do meu caderno de paixões e fazem meu coração disparar.

Então, nós temos um encontro marcado neste sábado, a partir das 22h, direto do red carpet do SAG Awards. Te espero!

@caropita

www.blogdacarolribeiro.blogspot.com.br

Foto: Carol Ribeiro