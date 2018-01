Pelas feiras livres da cidade, o aroma das frutas e folhas frescas reúne crianças, idosos e jovens pelos corredores. Tem pastel e caldo de cana para encerrar o passeio, em um ambiente festivo, onde brincadeiras ocorrem com frequência. O clima familiar vai parar do outro lado do balcão, onde avós, pais e filhos trabalham juntos. De tão leve, a simpatia do momento deixa o trabalho infantil passar quase despercebido.

O projeto Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil preparou uma reportagem especial sobre o trabalho na infância, nas feiras livres de São Paulo. Leia o conteúdo completo neste link.