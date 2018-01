“Acorda, amor

Eu tive um pesadelo agora

Sonhei que tinha gente lá fora

Batendo no portão, que aflição

Era a dura, numa muito escura viatura

Minha nossa santa criatura

Chame, chame, chame

Chame o ladrão, chame o ladrão”

A música de Chico Buarque foi escrita no contexto da ditadura militar no Brasil. “Era a dura (referência à ditadura), numa muito escura viatura.” Na noite de sábado (28), mais de cem tiros foram disparados por policiais contra o carro de cinco jovens fuzilados em Costa Barros, no subúrbio do Rio de Janeiro.

O resultado: uma sensação de injustiça e insegurança sem tamanho, tristeza, famílias dilaceradas, vidas interrompidas de jovens condenados à morte pelo fato de serem negros e pobres. Se estuda e trabalha, é morto porque estava no lugar errado, na hora errada. Se é bandido, “melhor embaixo da terra”. Democracia?

“O bicho é bravo e não sossega

se você corre o bicho pega

se fica não sei não

Atenção, não demora

dia desses chega sua hora

não discuta à toa, não reclame

clame, chame, clame, chame o ladrão”

Diz a mesma canção.

Agora começa: Processo administrativo contra os policiais para julgar a expulsão da corporação, prisão preventiva dos envolvidos, ações da Defensoria Pública a favor das famílias… Adianta? Nosso erro contra essa camada da população já é histórico e estrutural.

O que estamos fazendo com nossos jovens? A violência policial contra crianças e adolescentes choca. Outro exemplo é a reação violenta do governador de São Paulo Geraldo Alckmin nas manifestações dos estudantes contra a reorganização escolar.

Isso tudo me lembrou um relatório da ONU, divulgado em uma reportagem do Estadão, em outubro. Nele, a entidade alertou que o País tem uma das maiores taxas de homicídio. Para o Comitê para o Direito das Crianças, “essa tendência de execuções e prisões ganhou impulso diante dos megaeventos esportivos e a tentativa de “limpar” o Rio para a Olimpíada de 2016″, diz a matéria. Para ler mais, clique aqui.

Prioridades erradas. Muito erradas.