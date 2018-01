“Quem abre uma escola fecha uma prisão”, disse o pensador Victor Hugo. E é justamente o contrário que o governador Geraldo Alckmin pretende fazer com a reorganização na rede estadual de ensino, com o fechamento de escolas.

Em entrevista ao blog Era Uma Vez, Vanessa Correia, especialista em juventude e eleita para o Conselho Municipal de Juventude da cidade de São Paulo, falou sobre os impactos da medida na educação. Confira:

1) Como você avalia a reorganização proposta por Alckmin?

Vanessa: Em primeiro lugar, a proposta é autoritária, porque não está sendo dialogada com professores, estudantes e famílias – os mais afetados pelas possíveis mudanças.

Depois, é preciso compreender o processo dentro do contexto mais amplo das medidas adotadas na educação ao longo dessa gestão: o governo Alckmin vem fechando turmas e turnos há tempos. Algumas escolas, por exemplo, já tiveram o noturno fechado, dificultando a vida de muitos estudantes que trabalham durante o dia.

No começo desse ano, a Secretaria de Educação diminuiu em mil o número de turmas abertas, o que inclusive foi um dos fatores para a greve de professores, que terminou sem nenhuma disponibilidade de negociação do governador. Com essa medida, até mil escolas poderão ser fechadas. Cerca de 150 possíveis fechamentos já foram anunciados. O próprio direito à educação está ameaçado. Segundo o IBGE, temos 270 mil adolescentes de 15 a 17 anos fora das escolas, em São Paulo.

2) Quais são as consequências disso na vida dos jovens?

Vanessa: Em contraposição ao fechamento das escolas, sob a gestão Alckmin, a população carcerária cresceu significativamente. Foram 41 mil presos a mais de 2011 a 2014. Está prevista a construção de mais de 30 unidades prisionais, além das que já foram construídas. Há claramente uma política determinada em abrir presídios e fechar escolas e isso significa muito para os direitos dos jovens – os que mais estão fora da escola e os que mais estão sendo encarcerados.

Além disso, a mudança de escola pode significar a necessidade de um deslocamento muito maior dos estudantes – muitos deles crianças, que precisam de acompanhamento. É uma medida que penaliza as famílias e os profissionais, já que professores também poderão ser transferidos de escola. É difícil imaginar que isso não irá agravar a precarização do ensino público estadual em SP.

Esclarecimento: Em contato com o Blog Era Uma Vez, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que a mudança foi elaborada após uma pesquisa realizada pela Fundação Seade (órgão que elabora análises para um maior conhecimento da realidade socioeconômica paulista), sobre as matrículas na rede estadual. Entre 1998 e 2015, a rede estadual de ensino deixou de receber 2 milhões de alunos. A redução de nascimentos e, assim, do número de crianças e jovens em idade escolar no Estado é o principal fator para a queda de matrículas, seguido pela municipalização do ensino fundamental (ainda em andamento no Estado) e pela migração para a rede privada.

Segundo a Secretaria, o projeto tem como objetivo melhorar a qualidade de ensino e do ambiente escolar. A expectativa da Pasta é que cerca de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados diretamente. O viés pedagógico é implementar mais escolas destinadas a cada segmento de ensino, o que possibilita ações mais focadas por faixa etária. Estudo da Secretaria indica que escolas com ciclo único abrigam alunos com rendimento 10% superior às unidades com três ciclos de ensino.