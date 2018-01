Brincar de costurar com a avó; brincar de fazer biscoitinhos ou de mexer no jardim. E aquele cheirinho do almoço ficando pronto, o barulho da panela de pressão…? Memórias de infância como essas fazem parte da vida de muita gente. Pensando nos benefícios do convívio entre crianças e idosos, o Espaço de Convivência do Idoso do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) criou o Projeto Intergeracional, que promove o encontro de diferentes gerações, em diversas atividades. As inscrições para este semestre já estão abertas.

O tema desta edição é Memória Olfativa: Justificativa e Estratégias. A ideia é incentivar que crianças e idosos se encontrem por meio de experiências aromáticas, que remeterão memórias olfativas pessoais. Das lembranças, surgem muitas conversas. E para construir novas experiências, tem elaboração de fragrâncias para aromatizadores de ambiente, composição e degustação de chás e preparação de biscoitos.

Em 2015, o grupo organizou dez cursos bimestrais e obteve muito sucesso. Segundo a educadora Claudiana Cabral, já houve relatos de idosos que não tinham uma boa convivência com seus netos, mas se sentiram empoderados a buscar novas formas de relacionamento, depois do curso. “Acreditamos que isso ocorre, porque o idoso experimenta o papel de brincante, de integrante da brincadeira e não de condutor”, explica Claudiana.

Ainda de acordo com ela, na outra ponta, a criança tem a oportunidade de experimentar o papel daquele que conduz e trocar com os idosos. “O ganho é para a vida toda, pois é a semente da boa convivência. A convivência com alguém diferente de nós faz com que desenvolvamos ferramentas para resolvermos problemas futuros. Isto significa abertura para o diálogo, para o diferente, mais solidariedade e ampliação de mundo”.

A turma será formada por 10 crianças de entidades sociais e 15 pessoas com mais de 55 anos. As inscrições vão até 31 de julho, no Espaço de Convivência do Idoso, no Parque da Água Branca. Os encontros acontecerão de 9 de agosto a 27 de setembro, às terças-feiras, das 14h às 16h.