A infância de muita gente ficou marcada pela canção Aquarela, de Toquinho. Engana-se quem pensa que ela é a única do repertório infantil do compositor. Resultado de uma parceria entre ele e Elifas Andreato, a obra Canção dos Direitos da Criança já foi interpretada por artistas como Chico Buarque e Elba Ramalho. Agora ganha vida no teatro na ótima peça homônima.

Assim como o álbum, o espetáculo musical é inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Para cada um dos dez princípios aprovados pela Assembleia Geral da ONU, em novembro de 1959, há uma canção.

Em meio à Revolução Industrial, a trama mostra a vida de crianças, obrigadas a trabalhar com fome, por uma rainha malvada (Carol Brada) e seu primeiro-ministro (Igor Miranda). A virada começa a acontecer quando a turminha decide criar uma estratégia para ganhar mais comida.

A atuação de Carol Brada e Igor Miranda chama atenção, assim como os figurinos, de Marco Lima e o inteligente texto de Carla Candiotto, que também assina a direção.

Como de costume, a co-criadora da Cia Le Plat du Jour, ao lado de Alexandra Golik, diverte também os adultos, com tiradas que arrancam risadas da família toda.

Em uma das cenas, por exemplo, a pretensiosa rainha deseja ter um Monumento às Bandeiras apenas para ela. Para a vilã, a obra – também conhecida como Empurra-empurra – seria composta apenas por imagens dela mesma.

Se a montagem se revela cômica em muitos momentos, em outros deixa os olhos da plateia marejados, ao mostrar nas cenas e canções as injustiças sofridas pelos pequenos.

Contribuindo para o sucesso da peça, destaca-se também o cenário, de Marco Lima. Impressiona a passagem onde os pequenos organizam um espetáculo de circo, com direito a leão, elefante e bailarina – que de tão lúdica, parece que você está em um sonho de infância.

Também participam Fabiano Medeiros, Bernardo Berro, Carolina Rocha, Lucas Cândido, Rennata Airoldi e Thiago Ledier.

Teatro Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 596, 7º andar, Consolação. Sábados e domingos, 16 horas. R$ 60,00 (inteira). Duração: 60 minutos. Até 1 de novembro.