É comum comemorar o Halloween no dia 31 de outubro. O que pouca gente sabe é que a data é também celebração de uma figura muito mais brasileira que as bruxas – é o Dia do Saci! Por isso o Espaço de Leitura, no Parque da Água Branca, preparou uma programação especial, no sábado (31) e domingo (1).

Nos dois dias, às 15h, tem narração de histórias com João Acaiabe, ator que ficou conhecido no papel do Tio Barnabé, no Sítio do Picapau Amarelo. Ele vai revelar como surgiram os sacis e as curiosidades do ser mítico da floresta.

Somente no sábado, às 16h, haverá a tão esperada Expedição de Observação de Sacis. Usando garrafas, peneiras e até dentes de alho, as crianças serão convidadas pelos educadores a uma jornada em busca do saci, passando pelos bambuzais do parque, pela Casa do Caboclo e até por uma trilha do pau-brasil.

Veja programação completa:

Sábado – 31 de outubro

11h – Contação de histórias

15h – Narração de Histórias – “Como nascem os sacis”, com João Acaiabe

16h – Expedição de Observação de Sacis

Domingo – 1 de novembro

11h – Contação de histórias

15h – Narração de histórias – “Caça do Saci”, com João Acaiabe