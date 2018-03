As atividades de sábado (25) e domingo (26) do Itaú Cultural me lembraram a poesia de Paulo Leminski: Isso de ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além. Oficinas infantis promovem a reflexão de questões de gênero no mundo contemporâneo de forma lúdica.

Elas fazem parte da programação de Todos os Gêneros – Mostra de Arte e Diversidade, que apresenta peças de teatro, shows de música, debates e até gravação de depoimentos do público, de sábado (25) a 3 de julho.

Tudo começa às 14h, com a Oficina dos Princípios – a fantasia da mistura. A ideia é mostrar que todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Junto aos pais, crianças são convidadas a construírem adereços para vestir, criando personagens “misturados”, sem a necessidade de representar algum gênero.

Mais tarde, às 16h, tem contação de histórias: O Jogo de Você: Contos ancestrais sobre a fantasia de ser o que se é. Nela, o grupo As Rutes lança a pergunta: Pode um príncipe ser princesa e uma princesa ser príncipe?

Aqui no blog já falamos algumas vezes sobre a importância de levar essas questões às crianças, na construção de uma sociedade mais plural e amiga, respeitando as diferenças. Realmente o sensível é a melhor forma de aprender.

