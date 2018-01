Mais divertido ainda do que brincar pode ser construir a própria brincadeira. O FabLat (Kids), no Espaço Cultural Porto Seguro, promove oficinas com esta finalidade, durante o mês de agosto, ministradas por Alex Garcia.

As aulas têm conteúdo complementar às temáticas escolares e incentivam a expressividade artística de cada criança por meio da tecnologia e de equipamentos de fabricação digital do PortoFabLab – rede que promove oficinas em países como Argentina, México, Equador, Costa Rica, Itália e Estados Unidos.

No sábado (6), o tema é Arte e Matemática. Crianças de 8 a 12 anos são convidadas a construir estruturas artísticas em papel e canudo, utilizando a aritmética básica, por meio de uma calculadora produzida no FabLab.

Na semana seguinte, no dia 13, é a vez da oficina FabZoo, onde crianças de 6 a 10 anos construirão animais de MDF. As brincadeiras vão até o fim do mês.

Serviço:

Espaço Cultural Porto Seguro – Alameda Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos.

Oficinas: Sábados, das 14h às 16h30.

Valor: R$ 60,00 (R$30,00 – meia)