Olá!

Com muita alegria, escrevo para anunciar algumas mudanças por aqui. O Blog Era Uma Vez agora leva o nome desta jornalista que vos escreve. O conteúdo antigo ainda pode ser encontrado neste mesmo link, mas os temas dos posts serão ampliados. Falarei sobre direitos humanos, educação e sociedade, com foco em infância e juventude.

O blog nasceu em agosto de 2015, na intenção de abordar cultura lúdica e os direitos humanos de crianças e adolescentes. Na época, eu saia de um período como crítica de teatro infantil de Veja São Paulo. Por isso a programação cultural ainda estava muito presente nos meus textos.

Nos últimos dois anos, a experiência de trabalhar com educação e direitos humanos no terceiro setor me fez perceber a importância da intersetorialidade. Se direitos como cultura, educação, saúde, moradia e segurança não caminharem juntos, vai ser muito difícil combater as mazelas do nosso país e também de outros lugares do mundo.

Por isso a partir de agora amplio o tema para direitos humanos, educação e sociedade, na intenção de refletir os problemas e soluções com mais profundidade, dinamismo e multidisciplinaridade.

Sintam-se sempre à vontade para enviarem dicas e sugestões! =)

A comunicação pode ser mais fácil pela minha página no Facebook.

Obrigada pela parceria.

Bruna Ribeiro