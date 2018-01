Criado por Paula Santisteban e Eduardo Bologna, o Música em Família já vendeu mais de 120 mil Livros-CDs para mais de 400 escolas, em doze anos de carreira. Pela primeira vez, o grupo abre seu trabalho ao público em geral. Em parceria com o Instituto Alana, lança o quarto projeto cultural Movimento, em show no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, na próxima quinta (15), às 20h. (Ingressos serão distribuídos a partir das 18h30).

O projeto chega em uma versão para os colégios e outra complementar para ser ouvida em casa pelas crianças e seus familiares. Ambos refletem a importância da livre expressão dos pequenos, com inspiração artística no Movimento Tropicalista.

Sou suspeita para falar do Música em Família. Há quase três anos, fui a primeira jornalista a fazer uma reportagem sobre o grupo e nunca mais me afastei. Já na época, quem ouvia as músicas de altíssima qualidade e folheava os lindos livros torcia para que logo o grupo se apresentasse além dos muros das escolas. Aconteceu!

Gratuito, o show marca a abertura do projeto para o público em geral, com canções autorais inspiradas na Tropicália e versões de Gilberto Gil e Torquato Neto (Geleia Geral), Caetano Veloso (Baby), Jorge Ben Jor (A Minha Menina) e João de Barro (Três Caravelas, versão em português de Las Tres Carabelas).

A participação da orquestra do disco regida por Ed Côrtes, quatro bailarinos coreografados por Liliane de Grammont e projeções de VJ Scan completam o espetáculo.

Sobre o projeto

Até hoje, o Música em Família já lançou quatro Livros-CDs – Receita de Felicidade (2008), Um para o Outro (2011), Para Sempre (2013) e Movimento (2015).

Todo projeto destinado às escolas vem acompanhado por um Manual do Professor, que traz sugestões pedagógicas para gestores e educadores. A ideia é incentivá-los a construírem um currículo capaz de fortalecer o protagonismo infantil e a parceria da escola com a família.