O fim do Ministério da Cultura, no governo de Michel Temer, levantou um grande debate na classe artística e também na sociedade. Arte é tão essencial quanto a educação, a saúde e outros direitos humanos. A arte ensina a pensar, a refletir, a ser crítico, a sentir… Dificultar que a população tenha acesso a isso é impedir a formação de cidadãos.

Por isso neste final de semana o Blog Era Uma Vez reuniu atrações culturais gratuitas pela cidade, tomada pela Virada Cultural e por instituições culturais reconhecidas por oferecer programação gratuita ou bem baratinha, como o Itaú Cultural e o Sesc Pompeia.

No sábado (21) e domingo (22), o Itaú Cultural apresenta o espetáculo Para meninos e Gaivotas, da Cia. Sylvia que te ama tanto, às 16h. Mais cedo, às 14h, Laura Teixeira, autora de livros de imagens, ilustradora e designer, comanda a oficina Eu Quero Ser um Desenho. Usando materiais como jornal, fita adesiva e elástico, as crianças constroem diferentes adereços e se transportam a um universo de fantasia.

No Sesc Pompeia, a exposição Rever Augusto de Campos conta com várias ações do núcleo educativo, aos sábados e domingos, às 15h. Uma delas é a Pequena Orquestra de Palavras, que une os participantes em torno da construção de objetos musicais a partir de materiais do cotidiano, tudo com inspiração visual nas obras de Augusto de Campos.

Em cartaz até 31 de julho, vale contar que a mostra abrange 65 anos de produção de Augusto de Campos, exibindo poemas em forma de serigrafias, objetos, colagens, instalações, áudios e até vídeos em 3D. A curadoria é de Daniel Rangel.

Sem contar a Virada Cultual, que apresenta uma programação recheada, incluindo atrações como Kiara Terra, Tiqueque, Beatles Para Crianças, Palavra Cantada, a contadora de histórias Ana Luísa Lacombe, entre outros. Confira a programação completa neste link e boa diversão!