Em meio às grandes livrarias e às facilidades da venda de títulos pela internet, uma loja na Vila Mariana chama atenção. Fundada há oito anos, a bonita Livraria Nove.Sete (Rua França Pinto, 97, Vila Mariana. 5573-7889) oferece um acervo bastante interessante apenas para crianças.

Antes de montar a livraria, a proprietária Gislene Gambini, 59 anos, disse que se incomodava com o fato de não encontrar ambientes infantis bem cuidados no mundo da literatura. “Não existia preocupação com o acervo e nem com a organização”, explica.

Para ela, os pequenos leitores precisam de um interlocutor que se preocupe com o conteúdo. “As crianças ficam muito empolgadas com as capas e brinquedos. É preciso considerar a importância do texto e da ilustração. Nossa missão é fornecer literatura de qualidade a elas”.

Organizados por faixa etária, ordem alfabética e por algumas seções, os mais de 10 mil títulos são escolhidos pessoalmente por Gislene. Encontra-se os cantinhos da poesia, mitos e lendas, música e teatro, ciências humanas e atividades. Obras de autores consagrados também ganham espaços especiais, a exemplo de Maria Machado, Ruth Rocha, Tatiana Belinky, Eva Furnari, Ricardo Azevedo e Monteiro Lobato.

Enquanto as crianças se divertem, os familiares encontram alguns títulos para adultos de culinária e também livros da Companhia das Letras e da Cosac Naify. Um café no fundo da loja deixa a visita ainda mais gostosa, com bebidas quentes, sucos, salgados e bolos.

De lá, pode-se ver um bonito e amplo salão, onde ocorrem eventos aos finais de semana. Há lançamento de livros, contação de histórias e até apresentação de peças de teatro. No sábado (24), tem lançamento do livro Quintalzinho, de Penélope Martins, da Bolacha Maria Editora. Haverá também contação de histórias, com direito a muita música.