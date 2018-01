Conhecido pela luta pelos direitos das crianças, o Nobel da Paz (2014) indiano Kailash Satyarthi lançou uma campanha pelo fim do trabalho infantil e pelo direito à educação no Brasil.

Denominada 100 milhões para 100 milhões, a campanha foi lançada na segunda (12), Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, em Brasília.

O projeto visa mobilizar 100 milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente jovens, para lutar por crianças e adolescentes que vivem em pobreza extrema, sem acesso à educação e presas em atividades como trabalho infantil, escravidão e exploração sexual.

O evento de lançamento ocorreu em uma audiência pública do Senado Federal, onde foi realizado um balanço a respeito dos três anos do Plano Nacional de Educação, com participação dos parceiros Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

O projeto Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil publicou uma entrevista com Kailash, Confira neste link.