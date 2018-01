Com o objetivo de estimular a diversidade racial nas empresas, o Instituto Ethos lançou o Guia Temático dos Indicadores Ethos – CEERT para a Promoção de Equidade Racial. O material oferece orientações para as incorporações de medidas que colaboram para a diminuição das desigualdades raciais, além de identificar boas práticas já existentes no mercado.

Em evento de lançamento na quarta (7), representantes governamentais e empresariais, além da organização da sociedade civil, conversaram sobre o desafio e novas perspectivas de atuação das empresas em direitos humanos.

Na abertura do evento, Jorge Abrahão, diretor presidente do Instituto Ethos, disse que é responsabilidade das empresas recuperar a desigualdade de etnias que existe em nosso país. “Precisamos reconhecer que fomos incapazes de transformar a realidade de maneira voluntária. Por isso é preciso realizar este processo pelas cotas, de maneira institucionalizada”, sugere Abrahão.

De acordo com o presidente, atualmente os negros ocupam apenas 4,7% dos cargos executivos em empresas. “Não fomos capazes de fazer essa absorção. Precisamos debater o tema e criar políticas de reparação. É uma questão de justiça social.”