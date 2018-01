Representar a “cor de pele” com apenas um tom de giz de cera nas escolas do Brasil é, no mínimo, injusto. Aquela cor clarinha, meio rosada, exclui muitas crianças de suas reais identificações. Pensando nisso, a Uniafro (Programa de Ações Afirmativas para a População Negra) criou uma cartela de giz de cera com doze tons de pele, em parceria com a marca nacional Koralle.

Inédita no Brasil, a iniciativa tem como objetivo produzir o primeiro material grafo-plástico nacional voltado à educação das relações étnico-raciais no ambiente escolar, promovendo a igualdade. Disponível para as escolas de Porto Alegre desde dezembro de 2014, o produto chegou à loja virtual da marca neste ano, por R$ 17,29. Se quiser comprar, clique aqui.