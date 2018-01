O cinema também muito ensina sobre infância e juventude. Confira cinco filmes que debatem temas importantes:

Identidade sexual

Tomboy: A película conta a história de Laure, uma garota de 10 anos que decide viver como menino. A trama mostra a relação dela com a família, amigos e seus próprios conflitos.

Coisa de menino, coisa de menina

Billy Elliot: Criado pelo pai viúvo, Billy Elliot é matriculado em um curso de boxe, mas descobre sua verdadeira vocação nas aulas de balé. Para realizar o sonho de se tornar um bailarino profissional, o garoto enfrenta o preconceito, com a ajuda da professora dele.

Educação

Entre os Muros da Escola: O filme mostra a difícil missão de um professor de língua francesa em uma escola de ensino médio, na periferia de Paris.

Gravidez

Juno: Com 16 anos, Juno engravida e conta com a ajuda da família e amigos para ultrapassar as dificuldades de uma gravidez precoce.

Brincadeiras

Território do Brincar: O documentário retrata diversas realidades do brincar no Brasil, após 21 meses de viagem, de Renata Meirelles e David Reeks. No longa-metragem, os adultos ficam de fora e a expressão é totalmente das crianças.