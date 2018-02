“Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” – esse é o lema do bloco Eureca, que promove os direitos de crianças e adolescentes, pelas ruas de São Paulo, desde 1992. Quem levanta essa bandeira são as próprias crianças e os adolescentes, em um exercício exemplar de protagonismo.

A cada ano, o grupo escolhe um tema diferente. Em 2018, o grupo propõe a reflexão sobre diversidade. Pelas avenidas de São Vicente, São Bernardo do Campo, Rio Claro – e também em Sapobemba (bairro da Zona Leste da capital), a ideia é reunir a voz de toda a comunidade, no seguinte mote: “Lutando pela diversidade, respeito e igualdade”.

De acordo com a organização, a perspectiva é a de “provocar na sociedade, uma ampla reflexão em torno dos retrocessos que temos vivido em relação aos direitos dos filhos e filhas da classe trabalhadora”.

Conheça o samba

Diversidade, respeito e igualdade

É o tema que o EURECA na avenida vem cantar

Pela mobilização e unidade popular

Quando meu bloco chegar vem meu povo cantar liberdade expressar

Seu julgamento para mim não é sentença

Eu exalto o valor do meu gênero e cor

Me ensinaram que esse estado é de direito

Sendo assim eu não lhe peço

Eu exijo seu respeito!

Refrão

Brasil terra da diversidade, das cores do sincretismo

E de quem mais quiser somar

O próprio samba é o retrato da mistura

Da perifa, da cultura, do terreiro e do altar

A violência a quem ama diferente fere e mata muita gente

Isso tem que acabar

Não tem remédio para o que não é doença

E viva a diversidade Bloco Eureca vem cantar

Agenda

4 de fevereiro – Praça Tom Jobim (Biquinha), Centro, São Vicente, às 9h.

9 de fevereiro – Rua Jurubatuba, 1610, Centro, São Bernardo do Campo, às 13h.

13 de julho – São Paulo (local a confirmar).

29 de julho – Rio Claro (local a confirmar).

05 de outubro – Sapopemba (local a confirmar).