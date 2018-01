Mês da criança: mês de comprar muitos brinquedos e roupinhas. Certo? Errado. Na época em que muito se estimula as crianças a consumirem, o Instituto Alana fomenta a reflexão sobre os malefícios da publicidade infantil. “Queremos estimular as pessoas a pensarem qual é a melhor forma de comemorar o Dia da Criança”, diz Isabella Henriques, Diretora do Instituto Alana e Coordenadora do Programa Criança e Consumo, da mesma organização.

A partir da próxima semana, entre os dias 5 e 9 de outubro, haverá debates virtuais gratuitos, ao vivo, sobre a relação do consumo com nutrição, brincadeiras, família, sustentabilidade e publicidade. Confira programação completa no fim deste post.

Como sugestão de uma comemoração saudável, vai a programação especial para a garotada do Itáu Cultural (Avenida Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo), de 10 a 12 de outubro. De sábado (10) a segunda (12), a diversão começa às 14h, com Oficina de Confecção de Monstros, onde as crianças serão estimuladas a desenhar máscaras. Mais tarde, às 16h, é a vez do espetáculo Pelo Mundo com Mawaka. A feirinha de Troca de Livros, CDs e DVDs ocorre das 11h às 17h.

Na segunda (12), haverá também espetáculos com a palhaça Carmela, às 12h e às 14h. Brincadeiras de rua, como amarelinha e pula corda, ficam por conta da Casa do Brincar, de 12h às 17h.

Confira programação de debates promovida pelo Instituto Alana:

Segunda (5), às 15h.

Tema: Nutrição

Palestrante: Francine Lima. Criadora e a responsável pelo projeto Do campo à mesa.

Link do hangout: https://goo.gl/JNov6Q

Terça (6), às 14h.

Tema: Importância do brincar

Palestrante: David Reeks. Documentarista e coordenador do projeto Território do Brincar ao lado de Renata Meirelles.

Link do hangout: https://goo.gl/YeQOqB

Quarta (7), às 14h.

Tema: Relação familiar

Palestrante: Ana Olmos. Psicoterapeuta infantil e Conselheira do Projeto Criança e Consumo

Link do hangout: https://goo.gl/ZDb5G2

Quinta (8), às 14h.

Tema: Sustentabilidade

Palestrante: André Palhano. Idealizador da Virada Sustentável

Link do hangout: https://goo.gl/ud9zn1

Sexta (9), às 14h.

Tema: Publicidade Infantil

Palestrante: Pedrinho Fonseca. Pai, fotógrafo e ex-publicitário, criador do blog Pedrinho Fonseca

Link do hangout: https://goo.gl/bc8ZcU