Quem for passar as férias de janeiro em São Paulo pode encontrar ótimas opções de diversão para as crianças. Uma delas são cursos, que mais parecem brincadeiras. Confira três lugares bacanas que terão programação especial em janeiro:

Casa das Ideias

Localizada na Vila Madalena, a casa oferece oficinas de “engenhocas” o ano inteiro. Lá as crianças são estimuladas a criarem o que quiserem, como robôs e barcos. Os conhecimentos do criativo fundador e professor da escola Argeu Argondizo tornam qualquer sonho realidade: ele é engenheiro, publicitário e educador Waldorf. Por isso por lá não faltam ferramentas de marcenaria, tecnologia e artes.

De 4 a 29 de janeiro, a garotada poderá aproveitar o curso de férias, dividido em módulos de uma semana. O aluno pode frequentar a escola de segunda a sexta, por duas horas ao dia. Os horários disponíveis são: 10h às 12h, 14h às 16h e 16h às 18h. A idade mínima é de 5 anos e o investimento é de R$ 460,00, com materiais inclusos.

Casa do Teatro

As oficinas da escola integrada ao Centro de Artes e Educação Célia Helena, dirigida por Lígia Cortez, trazem muita arte às férias das crianças. Entre os dias 26 e 29 de janeiro, atividades integradas às artes cênicas vão reunir oficinas de criação com água, culinária, circo, teatro, animação e até uma oficina que mostra como são coreografadas as cenas de luta no teatro. As aulas são para crianças de 2 a 12 anos e custam R$ 90,00.

Oficina Toka

O espaço de atividades extracurriculares abre as portas nas férias para brincadeiras. Longe dos tablets e celulares, as crianças poderão experimentar as brincadeiras de rua, de antigamente e esportivas. Na programação, há cabo de guerra, mãe da rua, esconde-esconde, amarelinha, batata quente, queimada e muito mais. Tudo isso acompanhado por recreadores do espaço.

As atividades vão de 4 a 29 de janeiro, de segunda a sexta, para crianças de 3 a 10 anos. Os valores vão de R$ 130,00 a R$ 800,00 (com lanche incluso). Horários: Manhã – 8h30 às 12h30; Tarde – 13h às 18h; Integral – 8h30 às 18h00.