Um projeto que incentiva estudantes a criarem soluções criativas para problemas de suas escolas e comunidades. Este é o Criativos da Escola, do Instituto Alana. Na primeira edição, a iniciativa reuniu alunos de todo o país, com debates que abordaram de questões ambientais à violência. As inscrições para a segunda edição já estão abertas, até o dia 15 de outubro, neste site aqui.

Neste ano, o prêmio contemplará 10 iniciativas e tem como parceiro o programa Parceria Votorantim pela Educação, desenvolvido pelo Instituto Votorantim. Funciona assim: estudantes debatem sobre as reais necessidades de suas escolas, criam projetos buscando soluções e se inscrevem no programa.

Os finalistas se reúnem em um evento em São Paulo para trocar experiências e criam um site para divulgarem as iniciativas. A criatividade pode mudar o mundo!