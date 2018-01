A Prefeitura de São Paulo se pronunciou a respeito do post. Confira a resposta abaixo.

Quando o prefeito João Dória teve a ideia de “acabar com a Cracolândia”, imagino que alguém o endereçou às ruas Helvétia e Dino Bueno, no centro de São Paulo. E para lá foram os homens, fardados, interditando prédios, chutando gente… Erraram de endereço, meus senhores.

O endereço da Cracolândia é a rua da miséria. A Cracolândia é um movimento. É uma realidade. É uma consequência. A Cracolândia é fruto da nossa pobreza, da desigualdade social, da violência, da infância perdida… É um mar de corações partidos. É a miséria da miséria, é o que há de mais doente, de mais abandonado…

Na última semana, estive dois dias por lá, na praça Princesa Isabel, acompanhada do pessoal do movimento Craco Resiste. De madrugada, em casa, não consegui dormir. Quando fechava os olhos, era a imagem daquelas pessoas que vinha à cabeça.

Disseram: “Não gostou? Leva para casa!”

Acho que levei mesmo. Não tem como não levar. O fato é que com essa experiência não restaram dúvidas: sem criar vínculo, sem confiança, sem dignidade… não vamos chegar a lugar nenhum.

O programa De Braços Abertos, do prefeito Fernando Haddad, estava em um bom caminho. Moradia, emprego e uma nova chance para reduzir os danos dos dependentes químicos, que não vão interromper o uso de um dia para o outro. São doentes. Precisam de ajuda.

De maneira intersetorial, o programa implementou ações integradas na área de assistência social, direitos humanos, saúde e trabalho. Reduziu o padrão de uso das substâncias e da transmissão de doenças e as taxas de crimes violentos no território.

Dos personagens que conheci por lá, Luiz fumava 80 pedras por dia. Agora fuma no máximo 5. Márcio está há quatro meses sem. Protegendo-se da abordagem policial discriminatória, agora Luiz anda com o crachá do programa pendurado na camisa, para mostrar que é trabalhador.

Uma pesquisa de abril do ano passado, da Secretaria Municipal de Saúde, mostrou que 88% dos beneficiários do De Braços Abertos afirmaram ter reduzido o consumo de crack desde o início do programa.

Realizado por assistentes sociais responsáveis pelo acompanhamento dos 467 inscritos, o levantamento indica que o número médio de pedras consumidas pelos beneficiários caiu de 42 para 17 por semana, uma redução equivalente a 60%. Além disso, 84% garantiram estar em tratamento de saúde contra a dependência, embora a adesão não fosse uma exigência do programa.

Os números só comprovam o que se vê quando se aproxima dessa realidade. Entre tantas histórias, um ponto em comum. A maioria dos moradores do entorno, as famílias e suas crianças e também os usuários são unidos pela miséria, pela falta de oportunidades, pela crueldade de uma máquina marcada pela corrupção e pela desigualdade social. É para isso que precisamos olhar. Onde fracassamos?

Não devíamos perder tanto tempo preocupados em “acabar com a Cracolândia”, só porque queremos circular tranquilos pelo centro. Não vou me atrever a propor uma solução para lá, mas tenho certeza que enquanto não reduzirmos a dor da miséria, não cuidarmos de nossos filhos, não nos preocuparmos em erradicar o trabalho infantil, a evasão escolar, a violência doméstica… continuaremos uma fábrica de Cracolândia. Somos os culpados.

O resto é política higienista.

Segue resposta da Prefeitura de São Paulo:

Dependência química da ideologia

A dependência do crack e as cenas abertas de uso na cidade são um problema de saúde pública com contornos sociais gravíssimos que só será bem entendido quando os espíritos e inteligências estiverem desarmados das viseiras ideológicas. Acusar o que está sendo feito pelo Poder Público de política higienista é um mergulho muito raso no problema.

O direito de opinar é indiscutível, mas ao jornalista que se quer formador de opinião é imprescindível apoiar suas análises nos fatos. Infelizmente, ao se manifestar sobre a chamada Cracolândia, Bruna Ribeiro se distancia da realidade e se aproxima do proselitismo ideológico.

Bruna considera que foi o prefeito João Doria que teve “a ideia” de enviar homens fardados para as alamedas Dino Bueno e Helvétia. Ignora ou prefere omitir que foi uma ação da Polícia Civil, apoiada pela Polícia Militar, que cumpriu 69 mandados de prisão determinados pela Justiça. A Prefeitura de São Paulo entrou em ação depois de autorizada pelas polícias.

Bruna elogia o programa De Braços Abertos, que segundo ela oferecia “moradia, emprego e uma nova chance para reduzir danos”. A jornalista ignora ou prefere omitir que os beneficiários do tal programa continuam recebendo exatamente a mesma assistência. Há cerca de 350 inscritos ativos.

A jornalista, que visitou a região da praça Princesa Isabel, deveria visitar os “hotéis” em que moram os dependentes químicos pertencentes ao antigo programa. Veria assim qual é a qualidade dessa moradia. Os “hotéis” seguem abertos, mas a atual gestão não pretende mantê-los, pois são locais insalubres.

A jornalista ignora ou prefere omitir que a proposta da atual gestão para os dependentes químicos – o Programa Redenção – também abraça a redução de danos, mas não para nela. O que se quer é que os pacientes passem por uma linha de cuidados, que começa no simples acolhimento de uma cama ou prato de comida, passa pelo tratamento de comobirdades (sífilis, tuberculose e HIV são as mais comuns) e, com perseverança e empenho, chega à abstinência, para enfim permitir a reinserção social.

Ao afirmar que a Cracolândia é uma consequência, Bruna parece querer dizer que devemos aceitar a realidade que se instalou nas alamedas Dino Bueno e Helvétia, enquanto o combate à miséria e à desigualdade não surte os efeitos desejados.

A jornalista ignora ou prefere omitir que naqueles quarteirões existia talvez o mais alto grau de abusos aos direitos humanos na cidade de São Paulo: tráfico de drogas, exploração sexual de mulheres e transexuais, violência de gênero, abuso de crianças e adolescentes, gravidez indesejada e abandono de recém nascidos, sequestro, inclusive de crianças, assassinatos.

Sim, somos todos culpados por essa realidade. E somos todos responsáveis por acabar com ela. O resto é ideologia.

Fábio Santos, secretário especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo