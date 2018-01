Os melhores passeios culturais para a família são aqueles que agradam crianças e adultos, de uma vez só. Selecionei cinco atrações bacanas para este final de semana, em São Paulo. Confira:

Espaço de Leitura

Dentro do Parque da Água Branca, o espaço promove ações de incentivo à leitura para escolas de segunda a sexta, mas aos finais de semana recebe o público espontâneo, com programação cultural recheada. Neste sábado (29), às 15h, o show Contos, Cantos e Cambalhotas apresenta músicas autorais e sucessos da música popular brasileira, como Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Gilberto Gil. No mesmo horário do domingo (30), é a vez do show Arca de Noé, um resgate à obra homônima, de Vinícius de Moraes, com canções do poeta. As duas apresentações são realizadas pela Banda Strombólica.

Parque da Água Branca. Avenida Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, São Paulo. Grátis.

Feira de troca de brinquedos

A melhor parte de ter um brinquedo é poder se divertir junto com os amigos. No domingo (30), das 15h às 17h, o Sesc Pompeia promove a Feira de troca de brinquedos. Em um cantinho especial, as crianças serão convidadas a trocar e compartilhar.

Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93, Água Branca, São Paulo. Grátis.



Rapunzel

A companhia Le Plat Du Jour é consagrada por remontar clássicos infantis. Em cartaz no Teatro Folha, a peça Rapunzel adapta o famoso conto dos irmãos Grimm.

Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Avenida Higienópolis, 618, Consolação, São Paulo. Sábado e domingo, 16h. Até 27 de setembro. R$ 30,00.

Acampatório

Dirigida pelo competente Henrique Sitchin, a peça conta a história de três amigos que se aventuram em um acampamento. A diversão acontece quando eles começam a tirar diversos objetos de dentro de mochilas e criam histórias com eles. A montagem da Cia. Truks usa a técnica de teatro de objetos, construindo uma trama com coisas simples do dia a dia.

Sesc Consolação. Rua Doutor Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo. Sábado, 11h. Até 26 de setembro. R$ 17,00.

Museu do Futebol

Uma ótima opção de passeio para a família. E nem precisa entender de futebol para se divertir! A história do esporte é contada em atrações multimídia e interativas, no espaço bastante moderno. Jogos também fazem a diversão da garotada

Praça Charles Miller, s/n. Estádio do Pacaembu, Pacaembu, São Paulo. Terça a domingo, das 9h às 17h. R$ 6,00.