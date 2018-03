É sem dúvida uma das melhores – senão a melhor – companhias de teatro para crianças de todas as idades de São Paulo. A Vagalum Tum Tum cresceu e completa 15 anos, no mesmo ano em que celebra os 400 anos sem William Shakespeare, grande inspiração do diretor Angelo Brandini.

Brandini é ator formado pela EAD (Escola de Artes Dramáticas da USP), onde estudou os grandes clássicos e se apaixonou por Shakespeare. Como ele também é palhaço, um belo dia juntou as duas paixões e decidiu levar aos palcos adaptações das tragédias de Shakespeare para crianças. Deu certo!

A Vagalum virou expert em aliviar as cenas trágicas originais. Em Bruxas da Escócia, por exemplo, os personagens são catapultados para o espaço, representando a morte. Já nas lutas, o diretor sempre usa cabos de vassoura, com escorregões e bofetadas cômicas dos personagens. “Podemos falar de tudo com as crianças. O que muda é o jeito de falar”, comenta Brandini.

Para ele, esse foi um dos maiores aprendizados nos quinze anos de companhia. “É importante fazer teatro de verdade para as crianças e não subestimá-las. Eu já intuía isso, mas aprendi muito na prática”.

Para o Blog Era Uma Vez, Brandini fez um balanço da trajetória da companhia e falou dos novos planos. Confira trechos da entrevista:

Blog Era Uma Vez: Como tem sido o ano de comemorações da Vagalum Tum Tum, com quinze anos de companhia e 400 anos sem Shakespeare?

Angelo Brandini: Vamos para o Chile no mês que vem em um festival, que comemora os 400 anos da morte de Shakespeare. Além disso, estamos com uma mostra no Sesc Santo André. Também vamos estrear uma nova peça. Vamos adaptar Henrique V, em novembro.

Blog Era Uma Vez: O que você mais aprendeu nos quinze anos de companhia?

Brandini: Eu aprendi muito sobre a importância do teatro para crianças. O teatro para crianças é tão importante quando o teatro para adultos. Não podemos subestimar as crianças. É importante fazer teatro de verdade para elas. Eu sempre intuía isso, mas não tinha certeza. Agora tenho certeza absoluta. Criança aprende muito bem as coisas e não há assunto que não se possa tratar.

Aprendi também a repensar o conceito de criança. O que é criança para mim? Agora trabalho com conceito de criança que vai de 0 a 120 anos. Criança é todo mundo. Falamos com a criança que existe dentro de todos, com a essência do ser humano. A gente é resultado da infância que a gente teve. Falar para essa criança independe de idade cronológica. Às vezes a gente deixa essa criança amortecida. Nossa função como palhaços e artistas é despertar a criança que está escondida dentro das pessoas.

Blog Era Uma Vez: O que alguém que deixa de ser criança perde?

Brandini: Perde a vida. Perde o contato com a natureza, perde o contato com tudo. Essas pessoas normalmente são infelizes. Elas podem não perceber, mas são amargas. Você se desconecta de si mesmo. A vida vira uma coisa burocrática e chata. Quando você deixa de criança, você não vive – apenas sobrevive.