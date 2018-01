“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as suas crianças.” A frase é de Nelson Mandela e bem define o ponto de partida do blog Era uma vez. Aqui, falarei sobre os importantes temas que envolvem crianças e adolescentes, como educação, saúde e inclusão social. Na outra ponta, não poderia faltar a leveza da cultura lúdica, que aborda isso tudo pelo sensível, em peças de teatro, contação de histórias, música, circo, passeios e muitas outras atrações.

O combo “cultura e os direitos da criança e do adolescente” visa cobrir uma área nem sempre olhada com atenção. Quais são os atuais debates sobre infância e juventude na cidade e no país? E qual é a produção cultural de qualidade, que transforma nossa realidade, caminhando ao lado da educação e do entretenimento?

Vamos falar das crianças de hoje e da criança que temos dentro de nós, adultos. É ela que nos inspirou e nos trouxe ao presente, fruto das experiências, sonhos e oportunidades do passado. A criança que descobre coisas novas, que acredita e aprende. A minha, particularmente, é enorme!

Sou Bruna Ribeiro, jornalista especializada em Direito Internacional. Sempre sonhei em mudar o mundo e adoro ouvir e contar histórias – de verdade e de mentira, de gente famosa e gente anônima, coisa séria e coisa divertida… Tal qual essa mistura, já cobri diversos temas no jornalismo, como Variedades, Cidades, Internacional, Exposição, Dança e, claro, Crianças!

Fiz especialização em Direito Internacional, sempre com um olhar esperançoso de transformação e preservação dos direitos humanos. Se é na infância onde tudo começa, vamos voltar ao início! Era uma vez….

Ilustração: Vanessa Kinoshita – Amiga, obrigada pela contribuição =)