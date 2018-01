Claro que o Carnaval também é coisa de criança. Fantasia, brincadeira e muita música… Para entrar na folia, vale conhecer os blocos preparados especialmente para a garotada. Confira:

Mamãe Eu Quero

Todos fantasiados de personagens infantis, os ritmistas embalam os foliões apresentando o tema Embarque Nessa Fantasia. A ideia da caracterização é aproximar os músicos das crianças, que ficam maravilhadas com tantos personagens. A bateria é comandada pelo músico e percussionista Roque Miguel e a voz é de Joana Rychter.

Quando: 30 de janeiro, às 9h.

Onde: Rua Pedro da Costa, no entorno da Praça Irmãos Karmam, Bairrro do Sumaré.

Banda do Bloquinho

Na ressaca do Carnaval chega a Banda do Bloquinho, já conhecido por agitar o carnaval infantil paulistano, com clássicos como Samba Lelê (cantiga de roda), A História de uma Gata (Saltimbancos) e Não Quero Dinheiro (Tim Maia). O tema é o brincar e ressalta a importância desses momentos na vida das crianças e seus familiares, deixando de lado as preocupações com horários e compromissos.

Quando: 13 de fevereiro, das 9h às 13h.

Onde: Praça Horácio Sabino, Vila Madalena.

Bloco das Emílias e Viscondes

Criado em 2006 para celebrar os setenta anos da Biblioteca Monteiro Lobato, o Bloco das Emílias e Viscondes faz uma homenagem a Mário de Andrade. Marchinhas e um bonecão do escritor dão o tom da festa.

Quando: 5 de fevereiro, às 15h.

Onde: Biblioteca Monteiro Lobato. Rua General Jardim, 485, Vila Buarque.