Durante os finais de semana de janeiro, as crianças terão a oportunidade de aprender sobre a história do Brasil, no espaço Olavo Setubal, no Itaú Cultural. Inaugurada há pouco mais de um ano, a exposição ocupa dois andares no prédio na Avenida Paulista, com duas coleções: Brasiliana e Numismática (de moedas).

Para a garotada, o espaço preparou uma apresentação especial. Se aprender pelo lúdico é sempre mais divertido, os pequenos vão conhecer o acervo em visitas guiadas e interativas. O tema é definido na hora pelos educadores e participantes.

São seis possibilidades de apresentações. Em Olha o passarinho, por exemplo, a visita propõe um roteiro em busca da Terra dos Papagaios. A partir de obras com representações de pássaros exibidas no espaço, sons de diversos pássaros da fauna brasileira acompanham o público.

Pinturas e gravuras de importantes artistas, como Debret e Rugendas, apresentam uma linha do tempo aos visitantes. Além das obras, vídeos, moedas raras e objetos completam a mostra.

As atividades ocorrem aos sábados e domingos, das 16h às 17h.