[galeria id=1374]

Imagine um tênis de pelúcia com a cara de um urso panda. Ou ainda outro todo

colorido e leve, que de tão flexível pode até ser dobrado ao meio. Se quiser

um mais sério, também tem de couro preto com velcro no lugar do cadarço.

Hoje é grande a cartela de opções para quem procura um tênis urbano, mais

descolado, que se adapte à roupa do trabalho ou de passeio.

“Na década de 1990, o brasileiro usava o tênis esportivo, mais robusto de cores chamativas, com roupas casuais como o jeans. A tendência mudou”, diz Luiz

Arthur Gouvêa, 38 anos, distribuidor da marca Vans no Brasil, marca adotada por roqueiros como Dinho Ouro Preto e os garotos do NX Zero.

São modelos com estruturas parecidas, com solado leve e flat, que não tem

nada a ver com os esportivos. “A diferença entre um modelo casual e outro

está na estampa. Hoje, há opções que contentam todos os estilos e tribos”, diz Nuri Choo, estilista de sapatos, sócia de Fernando Pires.

A última tendência são as coleções de marcas famosas, como Nike e Puma, assinados por designers de peso. É o caso do americano Jeremy Scott, estilista preferido de Madonna, Beyoncé e Beth Ditto, que desenvolveu para Original Adidas, o Panda Bear (urso panda), que custa R$ 479,90. Divertido e ousado, o tênis parece um bicho de pelúcia.

Mas para sair com um par desse nos pés é preciso ser muito fashion

para não pagar mico.

Os geeks (os obcecados pela tecnologia) foram recentemente homenageados

pela Nike com uma coleção assinada pelo papa da customização, David Reese.

Ele usou de base para o trabalho o Dunk, modelo criado pela Nike em 1985 para o basquete e que onze anos depois voltou para o mercado fashion e não mais

para as quadras. Trata-se de um tênis de cano longo, de couro, com o símbolo

da marca nas laterais.

Foi neste calçado que Reese estampou imagens do Google, Firefox e Twitter.

Apesar destes três modelos ainda não estarem à venda na loja virtual do designer, a Brass Monki Customs (www.brassmonki.com) , há quase uma centena de

modelos feitos pelo artista, que saem em média R$ 550. Tem de tênis

estampado com a Minnie, a namorada do Mickey, até com a maça da Apple. A loja entrega em todos os lugares do mundo.

A californiana Vans, patrocinadora do Warped Tour, festival de música e

esporte de aventura nos Estados Unidos e Canadá, vem lançando tênis com

assinaturas de bandas famosas. O último é de um modelo comemorativo dos

20 anos da banda Pear Jam (R$ 400).

Há marcas, no entanto, que preferem investir na onda verde. A Coca-Cola Shoes desenvolveu um modelo de lona reciclada. E a Timberland colocou no mercado o Adventure Split Cupsole, modelo que leva uma mistura de algodão orgânico (50%), garrafa pet reciclada (30%) e poliéster. A palmilha é antifadiga e tem secagem

rápida (R$ 199).

Para s consumidores mais tradicionais– que encaram o tênis apenas como

um calçado confortável e que deve passar despercebido ­– há linhas lisas e

ajustadas aos pés. A grife de roupa masculina Sergio K., por exemplo, tem

um de couro e velcro que mais parece um sapato- tênis (R$ 135). A Lacoste

Legends Tênis tem um que parece um dockside (R$ 499).

ONDE: REEBOK: SAC 85 3336-1442 OU WWW.REEBOK.COM

PLANET GIRL: SAC 011- 5182-6533

CARTEL 011: WWW.CARTEL011.COM.BROU SAC 30814171

ADIDAS ORIGINAL: SHOPPING MORUMBI, AV. ROQUE PETRONI JÚNIOR, 1.089, MORUMBI, TEL.:(11) 5181-4673

ELLUS: TEL: (11) 3552-6699 ou WWW.ELLUS.COM.BR

COCA-COLA SHOES: SAC (54) 3285 2600 OU WWW.COCACOLASHOES.COM.BR

SERGIO K: R. OSCAR FREIRE, 1.143, JARDINS; TEL.: (11) 3083-1789

VANS: SAC 3337-2567 OU WWW.vansbr.com

BRASS MONKI CUSTOMS (www.brassmonki.com)