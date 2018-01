[galeria id=1368]

O Tatuapé agora é o reduto de outlets da zona leste. A região vem atraindo lojas que vendem roupas novas de coleções passadas com descontos que chegam a 70% do preço inicial da etiqueta. Até mesmo redes que se firmaram em outros bairros da cidade, como Moema, desembarcaram no Tatuapé. É o caso da Funny & Kito, outlet recém-inaugurado na Rua Itapura, uma espécie de Oscar Freire da zona leste, com butiques e cafés.

A loja é conhecida por oferecer roupas descoladas para crianças. Tem, por exemplo, macacão saruel florido da PUC por R$ 39,99, vestido lady like branco da VIC (Very Important Children), por R$ 49,90, até peças mais básicas, caso de uma jardineira rosa com calcinha combinando, por R$ 39,90. Mas são as camisetas “rockers” para os meninos, R$ 29,90, com caveira estampada, que chamam mais a atenção.

Outra novidade na região é a Vida Bela, outlet de roupas femininas, que abriu há três meses. Um colete jeans com gola de pele sintética sai por R$ 89,90 e uma blusa de viscose e seda estampada, R$ 83,88. A especialidade da marca é roupa de modinha.

A megaloja da Siberian no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé funciona como um outlet não oficial da marca. Vestidos da coleção do verão passado estão em liquidação. Um modelo trapézio, de algodão preto, sai por R$ 29,90. As camisetas polos femininas, R$ 19,90, também estão na promoção, entre outros artigos, como casacos 7/8 de cotelê, blazers e malhas de lã.

No bairro há ainda outlets especializados em fitness, em sapatos, e até em roupas íntimas, caso do Outlet Lingerie, que vende de peças básicas de lycra da Valisere a modelos rendados da Nu.Luxe.

Pioneiro. Quem ganha em preço e variedade, no entanto, é a Klaatu, loja pioneira no bairro. “A loja começou em 1970, na garagem da minha casa, porque eu precisava pagar a faculdade”, conta Márcio Cassia, de 64 anos, que hoje administra uma megaloja de 1.000 m² e mais de 5 mil artigos de grife. É um espaço antigo, mas muito atraente. Não raro, uma vitrola do início do século passado, instalada bem na entrada da loja, passa a tarde tocando blues. Explica-se: o dono do espaço coleciona rádios, vitrolas, discos e TVs antigas. E, nesse clima, o cliente encontra verdadeiros achados.

Um blazer de inverno xadrez em tons de rosa da Les Filós, por exemplo, sai por R$ 69. Tops de marcas fashion, R$ 10; bermudas masculinas da badalada grife americana Zoo York, R$ 99, e um costume da Columbia, de lã fria super 120, R$ 440.

A seção de vestuário masculino social tem uma ala separada, com vendedores especializados e alfaiates que fazem ajustes, quando necessário. Pagamentos à vista têm ainda mais 20% de desconto. “Vem muita madame dos Jardins comprar aqui”, diz o gerente Waldemar Matias, de 47 anos. “Mas elas trocam a embalagem para dar de presente e fazer bonito.”

ONDE: KLAATU. RUA CÂNDIDO VALE, 207, TEL.: (11) 2295-6911. FUNNY & KITO. RUA ITAPURA, 1.216; TEL.: (11) 2628-1216.

VIDA BELA. RUA APUCARANA, 1.076; TEL.: (11) 2366-5408.

OUTLET LINGERIE. RUA ITAPURA, 1.183; TEL.: (11) 2225-2994.

SIBERIAN. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ: RUA GONÇALVES CRESPO, S/Nº.